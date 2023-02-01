«Скоро будем махаться». Зайнуков показал фото с Исламом Махачевым из Австралии
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Российский боец смешанных единоборств Артур Зайнуков разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками совместной фотографией с соотечественником, чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым. Оба сейчас находятся в Перте (Австралия).
«11 дней до боя, всё хорошо, скоро будем махаться», — написал Зайнуков.
Фото: Из личного архива Артура Зайнукова
Напомним, 12 февраля в Перте состоится поединок Махачева и австралийца Александра Волкановски. В активе российского бойца 24 боя в ММА, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Волкановски в смешанных единоборствах провёл 26 боёв, где одержал 25 побед и потерпел одно поражение.
Ислам Махачев и Александр Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:
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