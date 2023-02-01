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Федор Емельяненко рассказал, чем займётся после завершения карьеры бойца

Фёдор Емельяненко рассказал, чем займётся после завершения карьеры бойца
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Прославленный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, что после завершения карьеры намерен заняться тренерской деятельностью.

«Конечно, буду [тренироваться]. Нужно помогать ребятам, показывать самому, хочу быть действующим и работающим тренером. Не просто ходить с секундомером от одного к другому, а я ещё сам могу что-то показать, рассказать, дать почувствовать. Ну и, конечно, работа в Союзе ММА России. Много работы», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Напомним, в ночь с 4 на 5 февраля мск Фёдор проведёт поединок с американцем Райаном Бейдером. Бойцы сразятся за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе. Для Емельяненко этот бой будет последним в карьере.

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?

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