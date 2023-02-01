Экс-боец UFC объяснил, почему Фергюсон победит Макгрегора

Экс-боец UFC Джош Томсон рассказал, почему американец Тони Фергюсон одержит победу в поединке с экс-чемпионом промоушена ирландцем Конором Макгрегором.

«Я на самом деле думаю, что Тони победит Конора. В первую очередь из-за ноги. Макгрегор тоже стал медленнее, да и странный стиль Фергюсона доставит ему проблем. Я больше склоняюсь к победе Тони», – сказал Томсон на YouTube-канале Weighing In.

В последнем бою Фергюсон уступил нокаутом соотечественнику Нейту Диазу. Бой проходил в сентябре прошлого года. Тони уступил удушающим приёмом. Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Тони Фергюсон опубликовал видео из больницы: