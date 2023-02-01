«Мы изложили позицию по бойцам из России». Президент WBC — про бой Бетербиева и Бивола

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сделал заявление о потенциальном поединке между двумя непобеждёнными российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.



«Бивол не обращался в WBC. На нашем последнем съезде мы очень чётко изложили позицию по бойцам из России и Беларуси. Это касается и Бивола. На данный момент, хочу обратить на это внимание, [со стороны Бивола] не было никаких запросов. Следующим соперником Бетербиева будет Каллум Смит», — приводит слова Сулеймана Izquierdazo.



В последнем поединке Бетербиев победил британца Энтони Ярда. Бивол в последнем бою одержал победу над представителем Мексики Хильберто Рамиресом.

Блиц-опрос российского боксёра Артура Бетербиева: