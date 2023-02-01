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Федор Емельяненко рассказал, почему согласился на бой с Райаном Бейдером

Фёдор Емельяненко рассказал, почему согласился на бой с Райаном Бейдером
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко объяснил решение провести поединок с представителем США Райаном Бейдером. Он состоится в ночь с 4 на 5 февраля мск в США.

«Потому что я хочу побиться с чемпионом. До этого я два боя выиграл. Хочу биться с чемпионом и благодарен за то, что мне этот бой дали. После боя я объясню, как шёл к этому поединку. После боя», — сказал Емельяненко на канале OCTAGON TV в YouTube.

Напомним, для Емельяненко поединок с Бейдером будет реваншем. Бойцы уже встречались друг с другом. В январе 2019 года верх взял американец. Победу он одержал в первом раунде техническим нокаутом.

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