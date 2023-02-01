Малиньяджи: Бетербиев долго не продержится. Не думаю, что у него осталось много времени

Экс-чемпион мира, а ныне аналитик, американец Поли Малиньяджи высказал мнение, что чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе, россиянин Артур Бетербиев близок к завершению карьеры.

«Я не ожидал многого от Ярда в этом бою, и я не думаю, что многие ожидали. Но он хорошо себя показал. Может быть, Бетербиев немного постарел? Полагаю, Артур долго не продержится. Ему 37 лет, и, как мне кажется, он начинает выглядеть немного уязвимым. Да, сила удара никуда не делась, но начинаешь думать о всех этих британских противостояниях, которые могут стать большими боями в боксёрском мире после Бетербиева. Не думаю, что у него осталось много времени», — приводит слова Малиньяджи boxingnews24 со ссылкой на его выступление на канале Paulie TV в YouTube.

Блиц-опрос Артура Бетербиева: