Джейк Пол показал актуальную физическую форму. Фото

Знаменитый американский блогер и боксёр Джейк Пол разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями с тренировки.

Фото: Из личного архива Джейка Пола

Фото: Из личного архива Джейка Пола

Фото: Из личного архива Джейка Пола

В начале января 2023 года стало известно, что Джейк прописал контракт с лигой PFL. Пол дебютирует в новом дивизионе Super Fight и проведёт несколько поединков по смешанным единоборствам. Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV. Джейк начал проводить поединки по правилам бокса в 2020 году. В своём первом поединке, который у него был с блогером Али Эсоном Гибом, Пол сумел одержать победу нокаутом.



Ранее сообщалось, что брат Джейка, Логан Пол, заключил контракт с промоушеном UFC: его бренд напитков PRIME будет спонсором лиги.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: