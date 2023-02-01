Царукян жёстко отреагировал на отказ Майкла Чендлера драться с ним

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал отказ американца Майкла Чендлера проводить с ним поединок. Ранее Царукян бросил вызов Чендлеру, но тот заявил, что не видит в противостоянии с россиянином никакого интереса.



«Тогда вышвырните его из рейтингов», – написал Царукян.



В активе Чендлера 23 победы в 31 поединке в смешанных единоборствах. У Царукяна 19 побед в 22 боях в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке, который проходил на UFC Vegas 66, Арман встречался с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).

Боец UFC Майкл Чендлер показал мощную силовую тренировку: