Царукян жёстко отреагировал на отказ Майкла Чендлера драться с ним

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал отказ американца Майкла Чендлера проводить с ним поединок. Ранее Царукян бросил вызов Чендлеру, но тот заявил, что не видит в противостоянии с россиянином никакого интереса.
«Тогда вышвырните его из рейтингов», – написал Царукян.
В активе Чендлера 23 победы в 31 поединке в смешанных единоборствах. У Царукяна 19 побед в 22 боях в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке, который проходил на UFC Vegas 66, Арман встречался с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).
Боец UFC Майкл Чендлер показал мощную силовую тренировку:
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