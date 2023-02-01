Ян показал тренировку перед боем с Двалишвили. Видео

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками видеозаписью с тренировочного занятия. В настоящий момент Пётр готовится к поединку с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Он состоится 12 марта.



«Отработки! Ученье свет. Большое спасибо Денису Войнову за тренировки», — написал Ян.

Пётр Ян показал тренировку перед боем с Мерабом Двалишвили:

Напомним, Ян в последнем бою встречался с американцем Шоном О’Мэлли. Их поединок был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280. Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца. В общей сложности Пётр провёл 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.