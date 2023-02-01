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Биспинг оценил шансы Махачева и Волкановски в очном бою на UFC 284

Биспинг оценил шансы Махачева и Волкановски в очном бою на UFC 284
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Бывший чемпион UFC, а сейчас комментатор и аналитик Майкл Биспинг поделился мыслями о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и представителем Австралии Александром Волкановски. Он состоится 12 февраля в Перте (Австралия) на турнире UFC 284. По мнению Биспинга, результат боя непредсказуем.

«Ислам Махачев более высокий. Как считает сам Ислам, он будет сильнее, потому что смотрит на Волкановски как на соперника, который его ниже. Но теперь Волкановски будет весить на несколько килограммов больше. Сможет ли Ислам одолеть его? У Волкановски более низкий центр тяжести. Я верю, что он будет действовать здорово. Вероятно, Александр будет таким же сильным, как и Ислам. Это будет сенсационный бой. Результат может быть любым», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:

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