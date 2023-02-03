Федор Емельяненко — Райан Бейдер 2: когда начало реванша, где смотреть прямой эфир

В ночь с 4 на 5 февраля мск на арене The Forum в Инглвуде (США) состоится прощальный поединок знаменитого российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко. Федор сразится за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе с американцем Райаном Бейдером.
Посмотреть бой можно на канале Showtime. «Чемпионат» также проведёт его текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочно поединок начнётся не ранее 6:00 по московскому времени.
В общей сложности за время карьеры Емельяненко принял участие в 47 боях, в которых одержал 40 побед (16 были добыты нокаутом), а также потерпел шесть поражений. Один поединок с участием Федора признали несостоявшимся. На счету Бейдера 38 боёв, в которых он одержал 30 побед и потерпел семь поражений. Один бой с участием американца также признан несостоявшимся.
Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?
- 3 февраля 2023
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