Эдвардс: Усман сделает акцент на борьбу и попробует усыпить всех своим выступлением

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс высказался по поводу предстоящего поединка с Камару Усманом.

«Что он может сделать? Скорее всего, он сделает акцент на борьбу и попробует усыпить всех своим выступлением. Он не захочет работать со мной в стойке. Он говорил про боксёрский бой с Канело, но, думаю, я заставил его передумать.

Если Камару считает, что его ждёт встреча с тем же Леоном, что был в августе, то для него всё быстро закончится. Когда я дрался с ним, он мне не казался опасным соперником. Но по какой-то причине мой организм просто отказывался работать… Этот засранец на самом деле не так уж и хорош, как о нём говорят», — приводит слова Эдвардса MMA News.