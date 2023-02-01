Эдвардс: Усман сделает акцент на борьбу и попробует усыпить всех своим выступлением
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Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс высказался по поводу предстоящего поединка с Камару Усманом.
«Что он может сделать? Скорее всего, он сделает акцент на борьбу и попробует усыпить всех своим выступлением. Он не захочет работать со мной в стойке. Он говорил про боксёрский бой с Канело, но, думаю, я заставил его передумать.
Если Камару считает, что его ждёт встреча с тем же Леоном, что был в августе, то для него всё быстро закончится. Когда я дрался с ним, он мне не казался опасным соперником. Но по какой-то причине мой организм просто отказывался работать… Этот засранец на самом деле не так уж и хорош, как о нём говорят», — приводит слова Эдвардса MMA News.
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