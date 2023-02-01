«Он будет платить за свои атаки». Экс-тренер Фьюри назвал фаворита в бою Бетербиев — Бивол

Бен Дэвисон, бывший тренер звёздного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO) и Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO).
«Я могу представить, как Бивол будет заставлять Бетербиева платить за его атаки. Он отлично делал это в бою с Канело. И да, это удивительный бой. Я бы хотел его увидеть», – сказал Дэвисон в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Бивол в ноябре одержал одну из крупнейших побед в карьере, нанеся первое поражение мексиканскому экс-чемпиону Хильберто Рамиресу. Бетербиев в конце января досрочно остановил британца Энтони Ярда, проводя дебютную защиту трёх чемпионских титулов.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе
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