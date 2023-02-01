В команде Ковалёва отреагировали на участие в претендентском бою

Эгис Климас, менеджер трёхкратного чемпиона мира россиянина Сергея Ковалёва, прокомментировал решение Всемирного боксёрского совета (WBC) санкционировать отборочный поединок в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) против южноафриканца Табисо Мчуну.

«Это огромная возможность для Ковалёва. У него появился шанс стать чемпионом мира в первом тяжёлом весе и завоевать титул WBC, которого у него никогда не было. У Сергея получилась отличная карьера в полутяжёлом весе, и мы вернём его, чтобы стать чемпионами в следующем дивизионе», – приводит слова Климаса издание The Ring.

Табисо Мчуну 34 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в июле 2007 года и дважды сражался за мировые титулы, проиграв судейским решением украинцу Александру Усику и конголезцу Илунге Макабу.

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