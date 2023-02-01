В команде Ковалёва отреагировали на участие в претендентском бою

Эгис Климас, менеджер трёхкратного чемпиона мира россиянина Сергея Ковалёва, прокомментировал решение Всемирного боксёрского совета (WBC) санкционировать отборочный поединок в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) против южноафриканца Табисо Мчуну.
«Это огромная возможность для Ковалёва. У него появился шанс стать чемпионом мира в первом тяжёлом весе и завоевать титул WBC, которого у него никогда не было. У Сергея получилась отличная карьера в полутяжёлом весе, и мы вернём его, чтобы стать чемпионами в следующем дивизионе», – приводит слова Климаса издание The Ring.
Табисо Мчуну 34 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в июле 2007 года и дважды сражался за мировые титулы, проиграв судейским решением украинцу Александру Усику и конголезцу Илунге Макабу.
7 проступков Сергея Ковалёва. Как Крашер унижал фанатов и судился из-за избиения женщины
- 1 февраля 2023
-
19:51
-
19:26
-
19:11
-
18:05
-
17:51
-
17:36
-
16:56
-
16:38
-
16:01
-
15:35
-
14:52
-
14:35
-
13:40
-
13:19
-
13:09
-
12:35
-
12:04
-
11:50
-
11:05
-
10:58
-
10:36
-
10:17
-
09:42
-
09:33
-
09:17
-
00:37
-
00:02
- 31 января 2023
-
23:12
-
22:54
-
22:31
-
21:50
-
21:44
-
21:30
-
20:41
-
20:21