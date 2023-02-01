Промоутер Бивола назвал сроки организации боя с Бетербиевым

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), высказался о сроках организации поединка с обладателем титулов WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO).

«Вероятно, это один из крупнейших боёв в боксе. Но Канело Альварес также хочет сразиться с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона в дивизионе ниже. Так что у Бивола великолепные перспективы.

Бивол мог бы подраться с Джошуа Буатси весной, после чего сразиться за звание абсолютного чемпиона с Канело. И затем уже сразиться с победителем боя Бетербиева или Каллума Смита», – сказал Хирн в интервью DAZN.

Ранее бывший тренер Тайсона Фьюри назвал фаворита в бою Бетербиев – Бивол.

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?