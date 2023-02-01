Промоутер Бивола назвал сроки организации боя с Бетербиевым
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Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), высказался о сроках организации поединка с обладателем титулов WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO).
«Вероятно, это один из крупнейших боёв в боксе. Но Канело Альварес также хочет сразиться с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона в дивизионе ниже. Так что у Бивола великолепные перспективы.
Бивол мог бы подраться с Джошуа Буатси весной, после чего сразиться за звание абсолютного чемпиона с Канело. И затем уже сразиться с победителем боя Бетербиева или Каллума Смита», – сказал Хирн в интервью DAZN.
Ранее бывший тренер Тайсона Фьюри назвал фаворита в бою Бетербиев – Бивол.
Новость по теме«Он будет платить за свои атаки». Экс-тренер Фьюри назвал фаворита в бою Бетербиев — Бивол
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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