Тренер Бивола: Бетербиев не мог найти ключи к Ярду, но «плюха» всё решила

Экс-чемпион мира Дмитрий Кириллов, ныне являющийся членом тренерского штата чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, критично высказался о выступлении обладателя титулов WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева в поединке с Энтони Ярдом.
«Да, у Артура 19 побед нокаутом. И это статистика – само происходящее в ринге все видели, не очень хорошо складывалось начало боя для Бетербиева. Но у человека с сильным ударом всегда есть шансы: Артур нашёл эпизод, в котором можно попасть и добить. Я видел карточки судей, Бетербиев проигрывал. Он не мог найти ключи, но «плюха» всё решила», – приводит слова Кириллова издание «РИА Новости Спорт».
Победа над Ярдом стала для 38-летнего Бетербиева восьмой в чемпионских боях. Свой первый титульный поединок он провёл в ноябре 2017 года, досрочно остановив немца Энрико Кёллинга и завоевав вакантный титул IBF.
Бетербиев и Ярд определили, у кого сильнее удар
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