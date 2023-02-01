Инсайдер: бой Усика и Фьюри запланирован на 29 апреля
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Долгожданный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) запланирован на 29 апреля, сообщил инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
«Источники сообщили ESPN, что Тайсон Фьюри и Александр Усик продолжают переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе, намеченном на 29 апреля.
Усик закрыл свою часть сделки с саудовцами, и теперь настал черёд Фьюри. Если же этого не произойдёт, поединок состоится на стадионе «Уэмбли», – написал Коппинджер в социальных сетях.
Ранее в интервью Усик заявил, что готов подраться с Фьюри бесплатно.
Новость по темеУсик заявил, что готов драться с Фьюри бесплатно
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри
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