Цзю: Харрисон будет шокирован в нашем бою
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Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю считает, что у него получится удивить американского экс-чемпиона Тони Харрисона, поединок с которым состоится 12 марта в Австралии.
«По нему тяжело попасть, у него длинные руки, он быстрый, с хорошими рефлексами и мышлением. Тони Харрисон очень хорошо обучен. Сломает ли его моё давление? Это то, на что я надеюсь. Посмотрим… На этот раз я покажу иной стиль.
Моя защита недооценена. Соперники считают, что по мне легко попасть, но это не так. В ринге всё по-другому. Секрет заключается в часах, проведённых в спортзале. Я надрывал свою задницу без отдыха, и моя работа окупится. Харрисон будет в шоке», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
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