Промоутер Ярда назвал причину, по которой британец проиграл Бетербиеву
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Фрэнк Уоррен, промоутер британского полутяжеловеса Энтони Ярда, прокомментировал его поражение в поединке с россиянином Артуром Бетербиевым.
«Бетербиев психологически устойчив, и он доказал это. Он хороший боксёр. У него отлично получалось уходить в угол, а потом разворачивать соперника. Он умён, и у него богатый любительский опыт. Это был его 19-й бой, но его любительский опыт сослужил ему хорошую службу.
Если бы у Энтони было больше опыта… Он провёл 12 любительских боёв, в то время как Бетербиев – 300. Бой получился великолепным. У Энтони получилось пару раз потрясти Бетербиева. Им обоим пришлось пережить схватку», – сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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