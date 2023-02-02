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Промоутер Ярда назвал причину, по которой британец проиграл Бетербиеву

Промоутер Ярда назвал причину, по которой британец проиграл Бетербиеву
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Фрэнк Уоррен, промоутер британского полутяжеловеса Энтони Ярда, прокомментировал его поражение в поединке с россиянином Артуром Бетербиевым.

«Бетербиев психологически устойчив, и он доказал это. Он хороший боксёр. У него отлично получалось уходить в угол, а потом разворачивать соперника. Он умён, и у него богатый любительский опыт. Это был его 19-й бой, но его любительский опыт сослужил ему хорошую службу.

Если бы у Энтони было больше опыта… Он провёл 12 любительских боёв, в то время как Бетербиев – 300. Бой получился великолепным. У Энтони получилось пару раз потрясти Бетербиева. Им обоим пришлось пережить схватку», – сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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