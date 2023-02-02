Волкановски: сперва я был удивлён, что Хабиба не будет в углу Махачева

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски поделился ожиданиями от боя с российским легковесом Исламом Махачевым.
«Наверное, сперва я был удивлён, что Хабиба не будет в углу Махачева, но это не имеет значения, Ислам всё равно появится. В конце концов, Ислам — великий боец. Он тот, кто идёт и делает свою работу, и Хабиб сам вам это скажет. Он всё равно появится в октагоне, независимо от того, будет там Хабиб или нет. Так что я готовлюсь к тому же Исламу, которого я видел. Если дела пойдут так, как я планирую, не начинайте использовать все эти оправдания», — приводит слова Волкановски BJ Penn.
Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).
- 2 февраля 2023
-
04:40
-
02:45
-
00:45
-
00:29
- 1 февраля 2023
-
23:51
-
23:47
-
23:24
-
23:10
-
23:04
-
22:06
-
21:59
-
21:09
-
20:05
-
19:51
-
19:26
-
19:11
-
18:05
-
17:51
-
17:36
-
16:56
-
16:38
-
16:01
-
15:35
-
14:52
-
14:35
-
13:40
-
13:19
-
13:09
-
12:35
-
12:04
-
11:50
-
11:05
-
10:58
-
10:36
-
10:17