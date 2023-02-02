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Волкановски: сперва я был удивлён, что Хабиба не будет в углу Махачева

Волкановски: сперва я был удивлён, что Хабиба не будет в углу Махачева
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски поделился ожиданиями от боя с российским легковесом Исламом Махачевым.

«Наверное, сперва я был удивлён, что Хабиба не будет в углу Махачева, но это не имеет значения, Ислам всё равно появится. В конце концов, Ислам — великий боец. Он тот, кто идёт и делает свою работу, и Хабиб сам вам это скажет. Он всё равно появится в октагоне, независимо от того, будет там Хабиб или нет. Так что я готовлюсь к тому же Исламу, которого я видел. Если дела пойдут так, как я планирую, не начинайте использовать все эти оправдания», — приводит слова Волкановски BJ Penn.

Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

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