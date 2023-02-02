Федор Емельяненко: американцам иногда нужно слышать русскую речь
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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко ответил на вопрос, было бы ли ему комфортно давать интервью полностью на английском языке.
«Нет, некомфортно. К тому же американцам тоже нужно иногда слышать русскую речь», — сказал Фёдор Емельяненко в эфире You-Tube канала The MMA Hour.
Напомним, в ночь с 4 на 5 февраля мск в США Емельяненко проведёт поединок с американцем Райаном Бейдером. Для Фёдора это будет последний бой в карьере. Впоследствии Емельяненко хотел бы заняться тренерской деятельностью.
Первый поединок бойцов состоялся в январе 2019 года, и тогда Бейдер победил техническим нокаутом в первом раунде.
За карьеру в MMA на счету Емельяненко 40 побед и 6 поражений.
Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?
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