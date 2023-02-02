Фёдор Емельяненко: спасибо Бейдеру, что принял вызов

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался о подготовке к титульному бою с американцем Райаном Бейдером.
«Я хотел бы победить в этом бою. Но тут как бог даст. Я благодарен Скотту (Кокеру, — президенту Bellator, прим. «Чемпионата») за то, что после моих удачных боёв мне дали шанс биться с чемпионом. И на этой приятной ноте завершить мою карьеру. Вне зависимости от результата. Спасибо Райану что принял вызов.
Какие у меня эмоции перед боем? Я буду очень закончить всё это. В подготовке к этому бою всё было не так, как в прошлый раз. Вся подготовка прошла у нас, с моей командой в Старом Осколе. Много было побочных явлений. Таких, например, как оформление визы. Мне пришлось два раза летать на самолёте на собеседование в другую страну. И паспорт с визой я получил в аэропорту перед вылетом в США», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.
Бой Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером пройдёт в рамках Bellator 290 в ночь на 5 февраля.
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