«Сам себе удивляюсь». Фёдор Емельяненко ответил на вопрос о спортивном долголетии

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко ответил на вопрос о том, как ему удалось так хорошо сохраниться и продолжать выступать на таком высоком уровне.



«Сам себе удивляюсь. Конечно, слава богу, я хорошо сохранился. И спасибо моей команде, ребята хорошо поддерживали меня. Всегда. А так, я просто всегда старался сохранить те качества, которые ты развиваешь в себе в молодости. Так вот, в преклонном спортивном возрасте я старался их сохранять», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.



Титульный бой за чемпионский пояс Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и американским бойцом Райаном Бейдером пройдёт в рамках турнира Bellator 290 в Инглвуде, США.



Фёдор Емельяненко заявлял, что это будет его последний поединок в профессиональных смешанных единоборствах.