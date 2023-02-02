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Хасбик: Ислам размажет Волкановски. Я и сам его дважды побеждал

Хасбик: Ислам размажет Волкановски. Я и сам его дважды побеждал
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Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, поделился ожиданиями от титульного поединка между российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

«Я думаю, Ислам размажет Волкановски, потому что я и сам его дважды побеждал, когда размазал бургер об его лицо. Ислам вообще его не почувствует», — приводит слова Хасбика TalkSport.

Поединок за чемпионский титул в лёгком весе UFC между Исламом Махачевым и действующим обладателем пояса в полулёгком весе Алексом Волкановски возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

В активе Ислама Махачева 24 поединка в ММА, в которых он одержал 23 победы. У Алекса Волкановски 25 побед в 26 боях в смешанных единоборствах.

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