Хасбик: Ислам размажет Волкановски. Я и сам его дважды побеждал

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, поделился ожиданиями от титульного поединка между российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.



«Я думаю, Ислам размажет Волкановски, потому что я и сам его дважды побеждал, когда размазал бургер об его лицо. Ислам вообще его не почувствует», — приводит слова Хасбика TalkSport.



Поединок за чемпионский титул в лёгком весе UFC между Исламом Махачевым и действующим обладателем пояса в полулёгком весе Алексом Волкановски возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).



В активе Ислама Махачева 24 поединка в ММА, в которых он одержал 23 победы. У Алекса Волкановски 25 побед в 26 боях в смешанных единоборствах.