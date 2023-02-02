Хасбик: Ислам размажет Волкановски. Я и сам его дважды побеждал

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, поделился ожиданиями от титульного поединка между российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.
«Я думаю, Ислам размажет Волкановски, потому что я и сам его дважды побеждал, когда размазал бургер об его лицо. Ислам вообще его не почувствует», — приводит слова Хасбика TalkSport.
Поединок за чемпионский титул в лёгком весе UFC между Исламом Махачевым и действующим обладателем пояса в полулёгком весе Алексом Волкановски возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).
В активе Ислама Махачева 24 поединка в ММА, в которых он одержал 23 победы. У Алекса Волкановски 25 побед в 26 боях в смешанных единоборствах.
- 2 февраля 2023
-
11:00
-
10:55
-
10:41
-
09:56
-
09:45
-
09:21
-
09:05
-
08:42
-
08:32
-
04:40
-
02:45
-
00:45
-
00:29
- 1 февраля 2023
-
23:51
-
23:47
-
23:24
-
23:10
-
23:04
-
22:06
-
21:59
-
21:09
-
20:05
-
19:51
-
19:26
-
19:11
-
18:05
-
17:51
-
17:36
-
16:56
-
16:38
-
16:01
-
15:35
-
14:52
-
14:35
-
13:40