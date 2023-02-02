Стала известна предварительная дата боя Усика и Фьюри

Известный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что назначена предварительная дата боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Поединок может пройти 29 апреля.



«Тайсон Фьюри и Александр Усик продолжают переговоры о бое за абсолютный титул чемпиона мира в супертяжёлом весе, который намечен на 29 апреля. Усик закрыл свою часть сделки с саудовцами, сейчас это должен сделать Фьюри. В противном случае бой может пройти на «Уэмбли», — написал Коппинджер на своей странице в социальных сетях.



Александр Усик — действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF. В активе украинца 20 поединков и 20 побед в них.



Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии WBC, у британца 33 победы и одна ничья в профессиональном боксе.