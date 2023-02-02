Масвидаль: 9 апреля снесу голову Бёрнсу

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль высказался о предстоящем поединке с Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 287 9 апреля.
«Я нахожусь в этом спорте, потому что хочу драться с лучшими из лучших. Бёрнс — идеальный соперник по многим параметрам. Я смогу проверить свой грепплинг. Он будет говорить, что проведёт бой в стойке, но сам же полетит за тейкдауном и попытается повалить меня. Я буду готов работать с ним и с кем-либо ещё на земле, потому что знаю, что могу перебить любого локтями и коленями.
Мне просто нужно отточить некоторые моменты и сейчас я работаю над этим. Я снесу его, тут нет ничего личного. Мне нравится Гилберт. Когда я знаю, что его бой, то откладываю телефон в сторону и сажусь смотреть. Думаю, Бёрнс — отличный боец и впереди у него хорошие выступления и после нашего с ним поединка, но 9 апреля я снесу ему голову», — сказал Масвидаль в шоу The MMA Hour.
- 2 февраля 2023
-
11:00
-
10:55
-
10:41
-
09:56
-
09:45
-
09:21
-
09:05
-
08:42
-
08:32
-
04:40
-
02:45
-
00:45
-
00:29
- 1 февраля 2023
-
23:51
-
23:47
-
23:24
-
23:10
-
23:04
-
22:06
-
21:59
-
21:09
-
20:05
-
19:51
-
19:26
-
19:11
-
18:05
-
17:51
-
17:36
-
16:56
-
16:38
-
16:01
-
15:35
-
14:52
-
14:35
-
13:40