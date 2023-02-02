Масвидаль: 9 апреля снесу голову Бёрнсу

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль высказался о предстоящем поединке с Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 287 9 апреля.



«Я нахожусь в этом спорте, потому что хочу драться с лучшими из лучших. Бёрнс — идеальный соперник по многим параметрам. Я смогу проверить свой грепплинг. Он будет говорить, что проведёт бой в стойке, но сам же полетит за тейкдауном и попытается повалить меня. Я буду готов работать с ним и с кем-либо ещё на земле, потому что знаю, что могу перебить любого локтями и коленями.



Мне просто нужно отточить некоторые моменты и сейчас я работаю над этим. Я снесу его, тут нет ничего личного. Мне нравится Гилберт. Когда я знаю, что его бой, то откладываю телефон в сторону и сажусь смотреть. Думаю, Бёрнс — отличный боец и впереди у него хорошие выступления и после нашего с ним поединка, но 9 апреля я снесу ему голову», — сказал Масвидаль в шоу The MMA Hour.

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