Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Масвидаль: 9 апреля снесу голову Бёрнсу

Масвидаль: 9 апреля снесу голову Бёрнсу
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль высказался о предстоящем поединке с Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 287 9 апреля.

«Я нахожусь в этом спорте, потому что хочу драться с лучшими из лучших. Бёрнс — идеальный соперник по многим параметрам. Я смогу проверить свой грепплинг. Он будет говорить, что проведёт бой в стойке, но сам же полетит за тейкдауном и попытается повалить меня. Я буду готов работать с ним и с кем-либо ещё на земле, потому что знаю, что могу перебить любого локтями и коленями.

Мне просто нужно отточить некоторые моменты и сейчас я работаю над этим. Я снесу его, тут нет ничего личного. Мне нравится Гилберт. Когда я знаю, что его бой, то откладываю телефон в сторону и сажусь смотреть. Думаю, Бёрнс — отличный боец и впереди у него хорошие выступления и после нашего с ним поединка, но 9 апреля я снесу ему голову», — сказал Масвидаль в шоу The MMA Hour.

Новость по теме
Масвидаль: собираюсь так избить Макгрегора, что это навредит всему его бренду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023