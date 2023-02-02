«Мне плевать, что он говорит». Льюис вступил в перепалку с Кормье

Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис, выступающий в тяжёлом весе UFC, ответил на слова бывшего двойного чемпиона промоушена Даниэля Кормье.



Кормье заявил, что Льюис, скорее всего, одержит победу над Сергеем Спиваком, но при этом дни Деррика в топе дивизиона завершены.



«Думаю, людям кажется, что у меня нет никакой трудовой этики. Может быть, они чувствуют, что я не воспринимаю всё всерьёз. Я не виню их и намерен пойти и доказать, что я способен ещё на что-то, что могу быть в пятёрке лучших. Мне плевать, что говорит Даниэль Кормье. Я видел, это всё ерунда», — приводит слова Льюиса BJPenn.



Поединок Деррика Льюиса с Сергеем Спиваком возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 68, который пройдёт в ночь на 5 февраля.

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