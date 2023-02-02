Оливейра: Конор прав, что не дерётся со мной, потому что знает, чем всё закончится

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о возможном поединке с бывшим двойным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.



«Здесь нет дураков. Все знают, что нам интересен бой, потому что он принесёт много денег. Я много раз просил бой с Макгрегором, но он ни разу не ответил. Я подерусь с ним в тот день, когда он этого захочет, но вызовов от меня больше не будет. Макгрегор трусит, выбирает себе дом. Думаю, он оценивает бойца, может ли он его победить, а только потом подписывает. Он прав, что не соглашается подраться со мной. Знает, чем всё это закончится», — приводит слова Оливейры MMAFighting.



Макгрегор последний раз выходил в октагон в июле 2021 года и проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.

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