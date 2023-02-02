Соннен: Волкановски — самый недооценённый боец в мире

Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен остался шокирован котировками на предстоящий титульный поединок между Алексом Волкановски и Исламом Махачевым.
«Алекс Волкановски — самый недооценённый боец в мире. Вы, конечно, скажете: как это возможно, ведь он первый в рейтинге вне зависимости от весовых категорий? Но позвольте мне привести ещё кое-какие цифры. Три к одному у букмекеров, вот таким аутсайдером Волкановски был неделю назад.
Вы считаете, что 70 килограммов — это намного больше, чем 66? Три к одному, серьёзно? И это при том, что перед титульным боем Махачева все говорили, что он получил его незаслуженно», — приводит слова Соннена MMANews.
Бой Алекса Волкановски и Ислама Махачева возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.
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