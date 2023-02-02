Шон О’Мэлли считает, что Стерлинг симулирует травму

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшем весе UFC, и его тренер Тим Велч считают, что Алджамейн Стерлинг симулирует травму.



Ранее Стерлинг заявил, что должен восстановиться из-за травмы бицепса и поэтому не принимает бой с Генри Сехудо. Однако в сети появилось видео, где Стерлинг помогает готовиться к бою своему другу Мерабу Двалишвили.



«Алджамейн держал лапы для тайского бокса, а это худшее, что можно придумать при такой травме. Я знаю, о чём говорю, потому что у меня была такая травма», — сказал Велч в видео на YouTube-канале Шона О’Мэлли.



«Я думаю, он просто использует эту отговорку, чтобы отдохнуть. Говорит, что травмирован, и никто не ждёт, что он выйдет на бой», — сказал О ‘Мэлли.



Ранее сообщалось, что Стерлинг свой следующий бой может провести с Генри Сехудо, который возобновил карьеру.