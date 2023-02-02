Чендлер объяснил, в чём разница между Хабибом и Махачевым

Американский боец смешанных единоборств, Майкл Чендлер, выступающий в лёгком весе UFC, сравнил Хабиба Нурмагомедова и действующего чемпиона дивизиона Ислама Махачева.



«Хабиб лучше Ислама. Он был агрессивнее. Когда он дрался, то очень агрессивно наваливался на соперника, хотел сломать позвоночник. Ислам тоже действует эффективно, проводит тейкдауны, но Хабиб и правда будто стремился сломать тебя. Он активно работал сверху, пытался ударить. Хабиб прошёл путь от отличного борца, ломающего спины, до парня, который может пробить голову мощным ударом.



По моим словам может показаться, что Хабиб в десять раз лучше Махачева — но нет, просто Ислам ещё не показал себя полностью. Хабиб победил многих в доминирующей манере, а Исламу нужно прибавить в агрессии», — цитирует Чендлера MMA News.

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