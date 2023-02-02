Bellator может подписать контракт с экс-чемпионом UFC

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что планирует провести переговоры с 38-летним американским бойцом смешанных единоборств, бывшим чемпионом UFC в среднем весе Люком Рокхолдом, который не так давно стал свободным агентом.



«Мы уже общались с его менеджером и, похоже, Люк посетит наш ближайший турнир. Мы планируем провести с ним встречу или две. Мы увидимся лично, чтобы понять, насколько возможно наше сотрудничество», — приводит слова Кокера MMAJunkie.



Рокхолд ранее расторг контракт с UFC, несмотря на то, что у него оставалось ещё несколько боёв. Боец сообщал, что рассмотрит возможность выступать в PFL или Bellator. Всего у американца 22 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел шесть поражений.

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