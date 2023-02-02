Bellator может подписать контракт с экс-чемпионом UFC

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что планирует провести переговоры с 38-летним американским бойцом смешанных единоборств, бывшим чемпионом UFC в среднем весе Люком Рокхолдом, который не так давно стал свободным агентом.
«Мы уже общались с его менеджером и, похоже, Люк посетит наш ближайший турнир. Мы планируем провести с ним встречу или две. Мы увидимся лично, чтобы понять, насколько возможно наше сотрудничество», — приводит слова Кокера MMAJunkie.
Рокхолд ранее расторг контракт с UFC, несмотря на то, что у него оставалось ещё несколько боёв. Боец сообщал, что рассмотрит возможность выступать в PFL или Bellator. Всего у американца 22 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел шесть поражений.
- 2 февраля 2023
-
15:10
-
14:24
-
14:14
-
14:05
-
13:35
-
13:26
-
12:41
-
12:30
-
11:56
-
11:47
-
11:35
-
11:00
-
10:55
-
10:41
-
09:56
-
09:45
-
09:21
-
09:05
-
08:42
-
08:32
-
04:40
-
02:45
-
00:45
-
00:29
- 1 февраля 2023
-
23:51
-
23:47
-
23:24
-
23:10
-
23:04
-
22:06
-
21:59
-
21:09
-
20:05
-
19:51
-
19:26