Чендлер: я бы выиграл у Махачева в борцовской схватке

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступающий в лёгком весе UFC, высказался о возможной схватке по борьбе с действующим чемпионом промоушена Исламом Махачевым.



«Я не так часто боролся на международном уровне, но в зале работал с ребятами из России и Дагестана. Не сказал бы, что их можно просто сравнить с Исламом, но мне кажется, что американская борьба довольно неплохо работает против их стиля. Думаю, я бы мог выиграть у Махачева в схватке по борьбе», — приводит слова Чендлера BJPenn.



Майкл Чендлер в своём последнем поединке проиграл Дастину Порье удушающим приёмом. Всего в активе Чендлера 23 победы и восемь поражений в ММА.



Ислам Махачев выиграл у Чарльза Оливейры в октябре прошлого года и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. У россиянина 23 победы в 24 поединках.

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