Чендлер: я бы выиграл у Махачева в борцовской схватке

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступающий в лёгком весе UFC, высказался о возможной схватке по борьбе с действующим чемпионом промоушена Исламом Махачевым.
«Я не так часто боролся на международном уровне, но в зале работал с ребятами из России и Дагестана. Не сказал бы, что их можно просто сравнить с Исламом, но мне кажется, что американская борьба довольно неплохо работает против их стиля. Думаю, я бы мог выиграть у Махачева в схватке по борьбе», — приводит слова Чендлера BJPenn.
Майкл Чендлер в своём последнем поединке проиграл Дастину Порье удушающим приёмом. Всего в активе Чендлера 23 победы и восемь поражений в ММА.
Ислам Махачев выиграл у Чарльза Оливейры в октябре прошлого года и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. У россиянина 23 победы в 24 поединках.
- 2 февраля 2023
-
16:52
-
16:37
-
15:51
-
15:10
-
14:24
-
14:14
-
14:05
-
13:35
-
13:26
-
12:41
-
12:30
-
11:56
-
11:47
-
11:35
-
11:00
-
10:55
-
10:41
-
09:56
-
09:45
-
09:21
-
09:05
-
08:42
-
08:32
-
04:40
-
02:45
-
00:45
-
00:29
- 1 февраля 2023
-
23:51
-
23:47
-
23:24
-
23:10
-
23:04
-
22:06
-
21:59
-
21:09