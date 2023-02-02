«Не мог дотянуться до его головы — брал за бёдра». Брат Тайсона Фьюри — о спаррингах с ним
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Британский боксёр Томми Фьюри высказался о спаррингах со своим братом, чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.
«Дрался ли я когда-нибудь с Тайсоном? Да, у меня было много спаррингов с Тайсом в спортзале, но я не могу дотянуться до его головы, поэтому приходилось брать его за бёдра», — приводит слова Томми Фьюри BoxingScene.
Напомним, в следующем поединке Томми сразится с американским блогером и боксёром Джейком Полом. Он состоится 26 февраля в Саудовской Аравии.
Ранее Джейк дважды анонсировал бой с Фьюри, но оба раза поединок срывался. В активе Томми восемь боёв, в которых он одержал восемь побед (четыре нокаутом).
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри:
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