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Хабиб обратился к Исламу Махачеву перед его боем с Волкановски

Хабиб обратился к Исламу Махачеву перед его боем с Волкановски
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками совместной фотографией с товарищем, действующим чемпионом UFC в том же весе Исламом Махачевым.

«А ведь осталось немного, брат», — написал Хабиб.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, 12 февраля в Перте (Австралия) состоится поединок Махачева и австралийца Александра Волкановски. В активе российского бойца 24 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Волкановски в смешанных единоборствах провёл 26 боёв, где одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:

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