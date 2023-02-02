Хабиб обратился к Исламу Махачеву перед его боем с Волкановски
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками совместной фотографией с товарищем, действующим чемпионом UFC в том же весе Исламом Махачевым.
«А ведь осталось немного, брат», — написал Хабиб.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, 12 февраля в Перте (Австралия) состоится поединок Махачева и австралийца Александра Волкановски. В активе российского бойца 24 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Волкановски в смешанных единоборствах провёл 26 боёв, где одержал 25 побед и потерпел одно поражение.
Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года.
Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:
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