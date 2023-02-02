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Деррик Льюис назвал подлинную причину отмены боя с Сергеем Спиваком

Деррик Льюис назвал подлинную причину отмены боя с Сергеем Спиваком
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Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис рассказал, что в ноябре прошлого года перенёс коронавирус. Из-за этого был отменён его поединок с представителем Молдавии Сергеем Спиваком. Он должен был состояться на турнире UFC Vegas 65 в ночь на 20 ноября. Изначально сообщалось, что Деррик снялся с боя со Спиваком из-за проблем со здоровьем, но не связанных с коронавирусом.

«Это был настоящий облом. Я хотел драться. Мне казалось, что я тренировался изо всех сил, но в итоге заболел коронавирусом. Никто не знал об этом, кроме моей семьи и моих тренеров. Я заболел прямо на той неделе, когда должен был состояться бой. Я ещё болел где-то недели три. Было тяжело. Но сейчас со мной всё в порядке», — приводит слова Льюиса Sports Illustrated.

Напомним, перенесённый бой Льюиса и Спивака состоится на UFC Fight Night в ночь с 4 на 5 февраля.

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