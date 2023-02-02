Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев: начинается совсем другая работа

Артур Бетербиев: начинается совсем другая работа
Комментарии

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу приёма в аэропорту Домодедово, куда он недавно прибыл после победы в бою с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил в Лондоне. В московском аэропорту Бетербиева встретили фанаты с плакатами, музыкой и танцами.

«Сегодня был приятно удивлён, что меня окружает столько неравнодушных людей, которые приехали встречать меня в аэропорт. Спасибо за тёплый приём, мне было очень приятно. Впереди запланировано много интервью и встреч. Начинается совсем другая работа», — написал Бетербиев.

Бетербиев и Ярд определили, у кого сильнее удар:

«Нокаутирует Артура за шесть раундов». Бетербиеву уже нашли соперника — лютого крушителя! «Нокаутирует Артура за шесть раундов». Бетербиеву уже нашли соперника — лютого крушителя!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023