Артур Бетербиев: начинается совсем другая работа
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу приёма в аэропорту Домодедово, куда он недавно прибыл после победы в бою с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил в Лондоне. В московском аэропорту Бетербиева встретили фанаты с плакатами, музыкой и танцами.
«Сегодня был приятно удивлён, что меня окружает столько неравнодушных людей, которые приехали встречать меня в аэропорт. Спасибо за тёплый приём, мне было очень приятно. Впереди запланировано много интервью и встреч. Начинается совсем другая работа», — написал Бетербиев.
Бетербиев и Ярд определили, у кого сильнее удар:
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