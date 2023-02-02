Артур Бетербиев: начинается совсем другая работа

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу приёма в аэропорту Домодедово, куда он недавно прибыл после победы в бою с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил в Лондоне. В московском аэропорту Бетербиева встретили фанаты с плакатами, музыкой и танцами.



«Сегодня был приятно удивлён, что меня окружает столько неравнодушных людей, которые приехали встречать меня в аэропорт. Спасибо за тёплый приём, мне было очень приятно. Впереди запланировано много интервью и встреч. Начинается совсем другая работа», — написал Бетербиев.

Бетербиев и Ярд определили, у кого сильнее удар: