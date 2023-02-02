Алексей Олейник: поддаться, чтобы победить. Я использовал это сотни раз на соревнованиях
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45-летний российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, как с помощью джиу-джитсу получал преимущество перед своими соперниками – как во время тренировочного процесса, так и на соревнованиях.
«Одна из интерпретаций джиу-джитсу – поддаться, чтобы победить. Я использовал это тысячи раз на тренировках и сотни на соревнованиях. Я даю сопернику ощущение, что он получает выгодное, доминирующее положение, и в те моменты, когда он к нему очень стремится, так, что не смотрит на всё остальное, я делаю то, чему меня учили – побеждать без вариантов для моего соперника и досрочно», — написал Олейник на своей странице в социальной сети.
Алексей Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:
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