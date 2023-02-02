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Исмаилов отреагировал на слухи о поединке с бойцом Bellator Йоэлем Ромеро

Исмаилов отреагировал на слухи о поединке с бойцом Bellator Йоэлем Ромеро
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Звёздный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на слухи по поводу своего возможного поединка с кубинским бойцом Bellator Йоэлем Ромеро.

«Тут в интернете гуляет информация, что я вызвал на бой Ромеро. На самом деле я ответил на вопрос: что если его подпишут в АСА и предложат мне бой?! Я сказал, что это интересно, Ромеро – это большое имя в нашем спорте, но, если я выиграю у него, всё равно скажут: «Он стар и Ромеро уже не тот». Теперь я вижу комментарии людей под фото, где красуемся я и Ромеро.

«Это не твой уровень, Мага, Ромеро тебя размотает, Ромеро слишком хорош для него». Я прямо сейчас смеюсь вам в лицо, так, что звуковые волны потряхивают ваши щёчки. У меня дежавю ребята, это уже было… и не раз.

Ромеро, несмотря на свой возраст, остаётся очень хорош и конкурентен, но, если такое случится и мы зайдём в клетку, все, кто не давал мне шансов, обязательно скажут: «Ромеро уже не тот, он стар». Не говорите мне, что я чего-то не смогу, поберегите своего излюбленного Ромеро, мне ведь он тоже нравится», — написал Исмаилов у себя в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 7 марта Исмаилов проведёт бой по правилам бокса с соотечественником Иваном Штырковым.

Магомед Исмаилов прочитал стихотворение собственного сочинения:

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