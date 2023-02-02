Тони Беллью назвал трёх боксёров, способных победить Бетербиева. Один их них — россиянин

Экс-чемпион мира, британец Тони Беллью высказался о российском боксёре Артуре Бетербиеве. По мнению Беллью, в силу возраста Бетербиев в скором времени может потерпеть первое в карьере поражение. Сейчас Артуру 38 лет. В его активе 19 побед.
«Он становится старше и медленнее и потому пропускает удары намного чаще. Взять, к примеру, умного контрпанчера, кто может подловить и контратаковать. Думаю, таковым можно назвать Каллума Смита. Я действительно верю, что для Смита он бы идеально подошёл. Если бы я тренировал Каллума или Канело Альвареса, у которых есть стиль, поверьте, эти парни смогли бы победить его.
Полагаю, Артур созрел для поражения. Как мне кажется, Бивол тоже мог бы уверенно его победить», — сказал Беллью в эфире The DAZN Boxing Show.
- 2 февраля 2023
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