Бетербиев о бое с Ярдом в Лондоне: как я начинал, все затихали. Тишиной всё и закончилось

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев высказался о победе в бою с британцем Энтони Ярдом. Их поединок состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



«Были моменты, которые не получались, [какие-то] получались. Я по себе чувствовал, что я только просыпаюсь или разгоняюсь, что ли. Я наращивал темп, мне кажется, по бою, но мы ещё будем с командой обсуждать.



Нельзя сказать, что он делал что-то успешно. Но вот попал он или пошёл на меня, и сразу публика начинает его поддерживать. А как я начинаю – сразу тишина. И всё тишиной и закончилось», — приводят слова Бетербиева «Известия».

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв: