Биспинг назвал фаворита потенциального боя Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа

Экс-чемпион UFC, а сейчас комментатор и аналитик Майкл Биспинг поделился мыслями о потенциальном поединке между бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и боксёром, бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.



«Фрэнсис Нганну может нокаутировать Энтони Джошуа, это не так уж и маловероятно, хоть Фрэнсис и был бы андердогом. Да, он определённо бы был андердогом. Энтони Джошуа был бы явным фаворитом в этом бою», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

Напомним, в январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: