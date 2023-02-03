Биспинг назвал фаворита потенциального боя Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа
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Экс-чемпион UFC, а сейчас комментатор и аналитик Майкл Биспинг поделился мыслями о потенциальном поединке между бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и боксёром, бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.
«Фрэнсис Нганну может нокаутировать Энтони Джошуа, это не так уж и маловероятно, хоть Фрэнсис и был бы андердогом. Да, он определённо бы был андердогом. Энтони Джошуа был бы явным фаворитом в этом бою», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.
Напомним, в январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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