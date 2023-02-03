«Я надеру Бенавидесу задницу». Калеб Плант выступил на пресс-конференции

Бывший обладатель титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), американец Калеб Плант (22-1, 13 KO) устроил словесную пикировку с двукратным чемпионом дивизиона Дэвидом Бенавидес (26-0, 23 KO) во время пресс-конференции, посвящённой их предстоящему поединку.

«25 марта. Я буду в форме и весе. Не собираюсь торчать на кокаине – я просто надеру Бенавидесу задницу», – приводит слова Планта BoxingScene.

Напомним, Плант в последнем бою, который состоялся 15 октября 2022 года, нокаутировал в девятом раунде экс-чемпиона и соотечественника Энтони Диррелла, одержав первую победу после поражения от бывшего лидера рейтинга pound-for-pound, мексиканца Сауля Альвареса в 2021 году. Бенавидес, в свою очередь, последний бой провёл 21 мая 2022 года с Давидом Лемье (технический нокаут в пользу Бенавидеса).