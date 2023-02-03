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Стала известна новая дата боя между Марлоном Верой и Кори Сэндхагеном

Стала известна новая дата боя между Марлоном Верой и Кори Сэндхагеном
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В UFC официально сообщили о переносе поединка между эквадорским бойцом смешанных единоборств Марлоном Верой и американцем Кори Сэндхагеном, назначенного ранее на 18 февраля.

Как сообщает инсайдер ESPN Бретт Окамото, новая дата проведения – 25 марта в рамках главного боя турнира UFC Fight Night в Сан-Антонио (США).

Марлон Вера свой последний поединок провёл на турнире UFC on ESPN в августе прошлого года. Эквадорец одержал победу нокаутом в четвёртом раунде над американским бойцом Домиником Крузом. Всегда у Веры 20 побед в профессиональных смешанных единоборствах, семь поражений и ничья.

Кори Сэндхаген провёл 19 поединков в ММА, в которых одержал 15 побед. В своём последнем бою в сентябре 2022 года Кори одержал победу над китайцем Сонгом Ядонгом техническом нокаутом.

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