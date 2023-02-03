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Бернард Хопкинс: Плант обязательно столкнётся с трудностями против Бенавидеса

Бернард Хопкинс: Плант обязательно столкнётся с трудностями против Бенавидеса
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и член Зала славы Бернард Хопкинс высказался о предстоящем поединке между бывшим обладателем титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), американцем Калебом Плантом (22-1, 13 KO) и двукратным чемпионом дивизиона Дэвидом Бенавидес (26-0, 23 KO), назначенного на 25 марта.

«Мне нравится Плант. Мне нравится не только его подход, но я также считаю, что у него есть свой индивидуальный стиль и больше возможностей. Возможно, Калеб не самый талантливый боец, но, по моему мнению, у него достойная рабочая этика.

Он выиграет этот бой и шокирует таким образом всех нас. Но это будет непросто. Как многие предполагаю, Плант обязательно столкнётся с трудностями», – сказал Хопкинс на канале Fight Hub TV в YouTube.

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