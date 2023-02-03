«Я иду за своим поясом». Магомед Анкалаев обратился к Джамалу Хиллу

Россиянин Магомед Анкалаев в соцсетях обратился к чемпиону UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Джамалу Хиллу. Ранее американец заявил, что не против вырубить Анкалаева, занимающего в настоящий момент вторую позицию в рейтинге полутяжеловесов, и таким образом согласился провести защиту титула.
«Осторожнее со своими желаниями, пухлячок. Я иду за своим поясом», – написал Анкалаев.
Напомним, в последнем поединке Анкалаев встречался с поляком, бывшим чемпионом UFC Яном Блаховичем. Бой состоялся на UFC 282. Противостояние завершилось ничьей, хотя многие в мире ММА считают, что победу нужно было присуждать россиянину. В результате пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе после того боя оставался вакантным. Затем за этот пояс сразились Хилл и Гловер Тейшейра.
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