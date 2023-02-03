«Думаю, будет месяца через 3-4». Бетербиев – о возможном бое с Биволом

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал, когда может состояться бой с чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрием Биволом.
«Думаю, будет месяца через 3-4. Я в Рамадан не боксирую, после Рамадана где‑то. Полноценно полтора‑два месяца нужно готовиться. Хотя я с Джо Смитом начал подготовку в Рамадан, две недели тогда тренировался», – приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».
Напомним, в последнем поединке Бетербиев победил британца Энтони Ярда. Бивол в последнем бою одержал победу над представителем Мексики Хильберто Рамиресом.
Ранее президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился мыслями о потенциальном поединке между двумя непобеждёнными российскими боксёрами.
- 3 февраля 2023
-
11:11
-
10:40
-
10:25
-
10:08
-
09:48
-
09:33
-
09:16
-
01:03
- 2 февраля 2023
-
23:59
-
23:22
-
22:45
-
22:21
-
22:05
-
21:26
-
21:03
-
20:28
-
20:11
-
19:56
-
19:25
-
19:07
-
18:32
-
18:04
-
17:35
-
17:23
-
16:52
-
16:37
-
15:51
-
15:10
-
14:24
-
14:14
-
14:05
-
13:35
-
13:26
-
12:41
-
12:30