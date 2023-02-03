«Думаю, будет месяца через 3-4». Бетербиев – о возможном бое с Биволом

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал, когда может состояться бой с чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрием Биволом.

«Думаю, будет месяца через 3-4. Я в Рамадан не боксирую, после Рамадана где‑то. Полноценно полтора‑два месяца нужно готовиться. Хотя я с Джо Смитом начал подготовку в Рамадан, две недели тогда тренировался», – приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».

Напомним, в последнем поединке Бетербиев победил британца Энтони Ярда. Бивол в последнем бою одержал победу над представителем Мексики Хильберто Рамиресом.



Ранее президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился мыслями о потенциальном поединке между двумя непобеждёнными российскими боксёрами.