Цзю объяснил, почему Бивол получил звание лучшего боксёра по версии Федерации бокса России

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю считает, что победа чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола над мексиканцем Хильберто Рамиресом принесла Биволу звание лучшего боксёра последних трёх лет по версии Федерации бокса России.

«Очень рад за него. Конечно, он достоин этого звания. Он выиграл у лучшего боксёра [Рамиреса], поэтому, выиграв у лучшего, он становится лучшим. Последняя победа ему в этом и помогла», – приводит слова Цзю «РИА Новости Спорт».

Напомним, Федерация бокса России признала чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола лучшим боксёром-профессионалом по итогам последних нескольких лет. Ранее российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал, когда может состояться бой с Дмитрием Биволом.