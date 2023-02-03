Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дэвид Бенавидес: Плант был нокаутирован. Могу сделать то же самое

Дэвид Бенавидес: Плант был нокаутирован. Могу сделать то же самое
Комментарии

Двукратный чемпион дивизиона Дэвид Бенавидес (26-0, 23 KO) во время пресс-конференции, посвящённой поединку с бывшим обладателем титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), американцем Калебом Плантом (22-1, 13 KO), назначенному на 25 марта, отреагировал на выпады оппонента.

«Я точно знаю, что делать и как действовать. Он был нокаутирован, и я знаю, что могу сделать то же самое. Я причинял боль всем, с кем находился на одном ринге в спаррингах и боях с 13 лет. В случае с Калебом это мне не в новинку», – приводит слова Бенавидеса boxingnews24.

Напомним, Плант в последнем бою, который состоялся 15 октября 2022 года, нокаутировал в девятом раунде экс-чемпиона и соотечественника Энтони Диррелла, одержав первую победу после поражения от бывшего лидера рейтинга pound-for-pound, мексиканца Сауля Альвареса в 2021 году. Бенавидес, в свою очередь, провёл свой последний бой 21 мая 2022 года с Давидом Лемье (победил техническим нокаутом).

Новость по теме
Бернард Хопкинс: Плант обязательно столкнётся с трудностями против Бенавидеса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023