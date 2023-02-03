Промоутер Альвареса рассказал о планах своего клиента выйти на ринг с британским боксёром

Эдди Хирн, промоутер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканца Сауля Альвареса, рассказал, что его клиент планирует провести следующий бой с британским боксёром Джоном Райдером.

«Канело хотел бы провести следующий бой у себя на родине, в Мексике. И сразу отмечу: если идти на этот шаг, нужно взять на себя ответственность по поводу возможных низких доходов. Но опять же, у Сауля всё в порядке. Он в любом случае заработает много денег, если будет драться в Мексике.



Думаю, он хочет подарить людям это мероприятие, а Райдер, в свою очередь, будет правильным выбором. Конечно, ещё не всё подтверждено, но есть чуйка, что именно это будет следующим поединком моего клиента», – приводит слова Хирна BoxingScene.